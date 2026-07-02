Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов принял участие в открытии Аллеи Героев в селе Чаган

В парке Победы села Чаган Камызякского района Астраханской области состоялось торжественное открытие Аллеи Героев, посвященной памяти земляков, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин и глава Камызякского района Михаил Черкасов.

С инициативой установки памятных знаков ранее выступили родные и близкие погибших героев. Их поддержали местная администрация, жители села и волонтёры.

Обращаясь к собравшимся, Игорь Мартынов подчеркнул, что открытие Аллеи Героев — это святой долг перед теми, кто ценой собственной жизни защитил будущее страны.

«Эта Аллея Героев — не просто мемориал. Это наша общая совесть, наше обещание помнить. Это место, куда будут приходить молодые поколения, чтобы понять: настоящий патриотизм — это не громкие слова, а поступки. И наши ребята этот поступок совершили. Низкий поклон родителям, воспитавшим достойных сыновей Отечества. Их подвиг навсегда останется символом доблести, отваги и беззаветной любви к Родине», — сказал спикер регионального парламента.

На Аллее Героев увековечены имена 11 бойцов, которые проявили истинный патриотизм и мужество. Кто-то из них только начинал свой путь, кто-то уже воспитывал детей, кто-то пришёл на фронт добровольцем, имея за плечами богатый жизненный опыт. Но всех их объединило одно — беззаветная любовь к Родине и готовность встать на её защиту в самый трудный час. Почти все они посмертно награждены орденом Мужества.

Почётное право открыть мемориальные доски было предоставлено родным и близким воинов. Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.

Было отмечено, что теперь Аллея Героев в селе Чаган станет местом памяти и гордости для всех жителей Камызякского района, напоминая будущим поколениям о цене мирного неба и подвиге российских солдат.