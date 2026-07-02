Набиуллина высказалась о приватизации платежной системы "Мир"

Дискуссии о возможной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир", принадлежит ЦБ) "по сути дела, только начались", сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, до конца года вопрос точно не будет решен, хотя в случае интереса со стороны участников рынка "процесс можно ускорить".

По закону возможна продажа пакета акций НСПК, но не более 5% в одни руки и при условии сохранения за государством контрольного пакета (50%+). Также Набиуллина сообщила, что сначала ЦБ проведет рыночную оценку компании.