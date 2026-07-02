В Екатеринбурге задержали курганца за призывы к терроризму

В Екатеринбурге задержали автора призывов к терроризму. Об этом сообщает канал "Антитеррор Урал", который связывают со свердловским управлением ФСБ.

По его данным, житель Кургана, находясь в уральской столице, публиковал в интернете призывы к террористической деятельности. В итоге на его след вышли силовики, после чего курганец был задержан.

"Задержанный ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. В частности, за дискредитацию Вооруженных Сил РФ и нарушение порядка проведения массовых акций, организованных на территории Екатеринбурга представителями одной из экстремистских организаций", - пишет канал.

Суд заключил задержанного под стражу.

Напомним, в мае суд отправил в психбольницу уральца, установившего связь с террористами.