Тюменцам рассказали, как распознать БПЛА в небе

Тюменцам рассказали, как распознать БПЛА в небе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С земли беспилотный летательный аппарат можно заметить и услышать. Однако важно отличать его от обычной авиации. Дроны бывают: самолетного типа; "летающие крылья"; квадрокоптеры.

В городском шуме назойливый и прерывистый звук будет слышен в радиусе 200-500 метров. Он менее мощный, чем у самолета или вертолета. При обнаружении БПЛА необходимо: укрыться – зайти в здание, подвал или подземный переход; сообщить об обнаружении по номеру 112 – важно передать оператору ключевую информацию: место, время, количество, описание. Нельзя приближаться к упавшим дронам и обломкам. Нужно следить за оповещениями от МЧС и властей.

Важно: снимать и распространять видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО – запрещено. За нарушение предусмотрено наказание.

В случае реальной опасности атаки ракеты или беспилотников будет организовано смс-оповещение, запущены сирены. Эфир телеканалов и местных радиостанций прервет сигнал "Внимание всем". Официальная информация о потенциальных и реальных угрозах публикуется оперативно в каналах в национальном мессенджере МАКС.