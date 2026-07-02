Свердловских туристов просят воздержаться от сплавов в зонах паводка

Свердловчан и туристов, приехавших на Урал просят отказаться от сплавов в районах, оказавшихся в зоне паводка. Предупреждение выпустил департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.

Сейчас подтоплены территории муниципальных округов Первоуральск, Ревда и Нижнесергинский район. В департаменте отмечают, что неблагоприятных метеорологических условий не прогнозируется, вода уходит, однако уровень воды в реках все еще повышен и видимость подводных препятствий минимальная. Также из-за подтопления временно закрыты низководные мосты, что еще больше создает угрозу безопасности.

Подробнее узнать о безопасности на туристических маршрутах можно на сайте департамента.