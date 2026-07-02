Четверть молодых россиянок раз в год напиваются до упаду

Среди женщин 18-23 лет, употребляющих алкоголь, 43% признали, что за последний год хотя бы раз испытывали состояние, при котором "не могли держаться на ногах". При пересчете на всю возрастную группу, включая не употребляющих алкоголь, эта доля составляет 27%. Такие результаты опубликованы в журнале "Наука. Культура. Общество".

По данным ВЦИОМ, за последние 20 лет доля потребителей алкоголя сократилась с 73% до 52%, а доля не употребляющих алкоголь выросла с 27% до 48%. Однако среди пьющих сохраняются опасные практики. Были проведены опросы студенческой молодежи, которые показали, что в 2024 году хотя бы раз опохмелялись 60% мужчин и 35% женщин. Среди молодых женщин до 23 лет время от времени опохмеляются 38%, причем это самый высокий показатель повторяющегося опохмеления среди всех женских возрастных групп. То есть самые молодые россиянки наиболее склонны к опохмелению.

Отмечается, что рост доли женщин, не употребляющих алкоголь, сочетается с сохранением регулярного и частого употребления в отдельных возрастных группах. А анализ показывает, что алкогольная ситуация в России становится более неоднородной. Общая тенденция к снижению распространенности употребления спиртного сопровождается регулярным "зашибанием" среди части населения, в том числе молодежи. В 2024 году опыт сильного опьянения за последний год отметили 26% студентов (5% - регулярно).