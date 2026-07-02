Губернатор Кировской области Александр Соколов представил потенциал использования реки Вятки на Всероссийском форуме «Река»

Губернатор Кировской области Александр Соколов в рамках пленарной дискуссии «Фарватер 2050: экономика речных перевозок» всероссийского форума «Река», который проходит в Чебоксарах, представил потенциал использования Вятки для развития судоходства страны.



"Наша река — это часть большой транспортной системы России. Поэтому ставку делаем на мультимодальные грузоперевозки с задействованием водных, железнодорожных и авиамаршрутов. За последние годы мы уже перевезли более 140 тыс. тонн строительных материалов. С развитием судоходства только своих товаров мы можем перевозить до 2 млн тонн, а с учетом логистических преимуществ Кировской области этот объем может оцениваться до 10 млн тонн", — сказал Александр Соколов.

Глава Кировской области особо отметил, что программа развития судоходства на Вятке до 2036 года будет отражена в концепции развития речного транспорта России. Вятке предстоит стать частью Единой глубоководной системы Европейской части России и обеспечить выход на транспортный коридор Север – Юг.



"С развитием инфраструктуры судоходства Вятка сможет стать самым коротким транзитным коридором, в том числе для международных грузоперевозок", — сказал Александр Соколов.



Как пояснили в правительстве Кировской области, с 2022 года региональные власти активизировало работу по созданию условий для восстановления деятельности внутреннего водного транспорта. Были вновь установлены гарантированные габариты судового хода на участках реки Вятки у городов Котельнич и Киров, между городом Вятские Поляны и Республикой Татарстан, а с этого года – в центральной части города Кирова. Таким образом, увеличив общую протяженностью судоходных в течение всей навигации участков реки Вятки с 0 км до 68,1 км.

Все это позволило возобновить перевозку щебня на участке реки от Советска до Кирова и, соответственно, снять часть нагрузки на мосты и дороги. Также ведется доставка песка и гравия по маршруту Гирсово – Киров с разрабатываемого участка недр «Загарское» для потребителей в областном центре.

В настоящее время совместно с бизнесом ведется активная проработка запуска перевозок водным транспортом. Например, с июня уже началась работа двух прогулочных теплоходов по Вятке в черте города Кирова. Кроме того, дноуглубительные работы позволяют стабилизировать режим течения, снизить участки мелководья и восстановить нормативные глубины, что открывает перспективы для восстановления нерестовых участков и миграционных коридоров для ключевых видов рыб.