02 Июля 2026
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Экономика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области Александр Соколов представил потенциал использования реки Вятки на Всероссийском форуме «Река»

Губернатор Кировской области Александр Соколов в рамках пленарной дискуссии «Фарватер 2050: экономика речных перевозок» всероссийского форума «Река», который проходит в Чебоксарах, представил потенциал использования Вятки для развития судоходства страны.

"Наша река — это часть большой транспортной системы России. Поэтому ставку делаем на мультимодальные грузоперевозки с задействованием водных, железнодорожных и авиамаршрутов. За последние годы мы уже перевезли более 140 тыс. тонн строительных материалов. С развитием судоходства только своих товаров мы можем перевозить до 2 млн тонн, а с учетом логистических преимуществ Кировской области этот объем может оцениваться до 10 млн тонн", — сказал Александр Соколов.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Глава Кировской области особо отметил, что программа развития судоходства на Вятке до 2036 года будет отражена в концепции развития речного транспорта России. Вятке предстоит стать частью Единой глубоководной системы Европейской части России и обеспечить выход на транспортный коридор Север – Юг.

"С развитием инфраструктуры судоходства Вятка сможет стать самым коротким транзитным коридором, в том числе для международных грузоперевозок", — сказал Александр Соколов.

Как пояснили в правительстве Кировской области, с 2022 года региональные власти активизировало работу по созданию условий для восстановления деятельности внутреннего водного транспорта. Были вновь установлены гарантированные габариты судового хода на участках реки Вятки у городов Котельнич и Киров, между городом Вятские Поляны и Республикой Татарстан, а с этого года – в центральной части города Кирова. Таким образом, увеличив общую протяженностью судоходных в течение всей навигации участков реки Вятки с 0 км до 68,1 км.

Все это позволило возобновить перевозку щебня на участке реки от Советска до Кирова и, соответственно, снять часть нагрузки на мосты и дороги. Также ведется доставка песка и гравия по маршруту Гирсово – Киров с разрабатываемого участка недр «Загарское» для потребителей в областном центре.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

В настоящее время совместно с бизнесом ведется активная проработка запуска перевозок водным транспортом. Например, с июня уже началась работа двух прогулочных теплоходов по Вятке в черте города Кирова. Кроме того, дноуглубительные работы позволяют стабилизировать режим течения, снизить участки мелководья и восстановить нормативные глубины, что открывает перспективы для восстановления нерестовых участков и миграционных коридоров для ключевых видов рыб.

Теги: александр соколов, вятка, судоходство, водный транспорт


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