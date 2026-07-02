Минздрав расширит неонатальный скрининг еще на пять заболеваний

Российский Минздрав собирается расширить неонатальный (сразу после рождения ребенка) скрининг еще на пять заболеваний, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова. Она не рассказала, на какие еще заболевания могут начать проверять новорожденных.

Сейчас неонатальный скрининг на 38 тяжелых генетических и врожденных заболеваний проводят по умолчанию всем новорожденным в России. Среди выявляемых болезней есть спинальная мышечная атрофия (СМА), муковисцидоз, первичные иммунодефициты и др.

У доношенных детей кровь на анализ берут на 1-2 день жизни, у недоношенных малышей – на 7 сутки жизни.