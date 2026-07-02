Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус на границе России и Белоруссии

ВСУ атаковали пассажирский автобус на границе России и Белоруссии, сообщает SHOT. В салоне находилось 12 пассажиров и два водителя, пострадали два человека.

По данным телеграм-канала, дрон ударил в лобовую часть автобуса Минск - Анапа, который находился на таможенном переходе "Красный камень" в Брянской области.

Mash пишет, что погранпереход сейчас закрыт, образовалась пробка.

Напомним, 17 июня на трассе А240 в Брянской области БПЛА нанес удар по двухэтажному автобусу детско-юношеской спортивной школы. В транспортном средстве, следовавшем из Белоруссии по маршруту "Гомель - Геленджик", находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. В результате удара погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал удар украинского беспилотника по автобусу с детьми "открытым фашизмом". Он заявил, что "кто-то" провоцирует Минск "и пытается втянуть в войну".