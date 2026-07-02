В столице Кубани газифицировали главный православный храм Краснодарского края

Торжественная церемония подключения к сетевому газоснабжению Свято-Екатерининского кафедрального собора состоялась в Краснодаре.

Участниками мероприятия стали генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко, замгубернатора края Евгений Пергун, депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин, первый заместитель руководителя ЗСК Николай Гриценко, депутаты краевого парламента, глава Краснодара Евгений Наумов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Геннадий Нараев, газовики, представители духовенства и прихожане.

Свято-Екатерининский кафедральный собор, построенный в 1914 году, является одним из крупнейших храмов России и объектом культурного наследия регионального значения. Почти 40 лет назад здание было подключено к системе центрального отопления, которая в последние годы остро нуждалась в капитальном ремонте. В связи с этим было принято решение о сетевой газификации храмового комплекса, а также модернизации инженерных коммуникаций, включая системы водо- и электроснабжения.

Открывая церемонию, митрополит Василий поблагодарил руководство газовых компаний, принимавших участие в обновлении коммунальной инфраструктуры собора, за проделанную работу.

С приветственным словом перед собравшимися выступил Сергей Густов. По его словам, в Краснодарском крае ведется масштабная работа по газификации – за последние 5 лет на Кубани к соответствующей инфраструктуре подключились более 2 тыс. населенных пунктов. В них голубым топливом обеспечиваются не только домовладения, но и социальные, промышленные и сельскохозяйственные объекты.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко в свою очередь обратил внимание присутствующих на высокую результативность, которую на Кубани показывает многолетнее сотрудничество государственных ведомств и газовых компаний.

«Сегодня к газу подключаются все больше социальных объектов нашего региона – школы, поликлиники, детские сады. Таких высоких результатов удалось добиться благодаря тесному взаимодействию между краевой властью, органами местного самоуправления и структурами «Газпрома», - акцентировал Юрий Бурлачко.

Также председатель ЗСК отметил историческую значимость сегодняшнего события.

«Наша общая задача – сохранить и передать потомкам общее историческое наследие. Важная часть этой работы – газификация культовых сооружений. На Кубани располагается 683 православных храма. Отрадно, что газ провели в 400 из них, в процессе газификации еще 12. Переход на голубое топливо позволяет им существенно снизить расходы на отопление, круглогодично обеспечивать комфортные условия для проведения богослужений, поддерживать сохранность церковных реликвий», – сказал Юрий Бурлачко.

От имени Губернатора Кубани Вениамина Кондратьева участников мероприятия поздравил его заместитель Евгений Пергун.

В завершение церемонии митрополит Василий вручил энергетикам и меценатам, причастным к газификации кафедрального собора, медали Святой Великомученицы Екатерины. После символического запуска котельной для гостей была организована экскурсия по территории храма.