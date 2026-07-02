ЦБ обсуждает с банками пилотный проект по открытию кошельков для цифрового рубля

ЦБ РФ обсуждает с банками пилотный проект по открытию кошельков для цифрового рубля. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

По ее словам, кошельки могут быть открыты не только на балансе Центрального банка, но и на балансе банков.

Набиуллина добавила, что в России готовы к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября. ЦБ продолжает обсуждать с банками, какой функционал необходимо развивать, отметила она.

Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов высказался о том, заменит ли цифровой рубль другие формы платежей.