Центробанк планирует запустить легальные сделки с криптовалютой в ноябре 2026 года

Банк России рассчитывает, что компании смогут официально проводить операции с криптовалютами уже в ноябре 2026 года. Об этом рассказал первый зампред регулятора Владимир Чистюхин во время Финансового конгресса, пишет ТАСС. Сейчас специалисты ЦБ активно создают стандарты работы, которые станут основой для нового регулирования цифровых активов.

Чистюхин планирует, что ведомство подготовит все необходимые документы к октябрю и сразу направит их в Министерство юстиции. Он надеется, что коллеги из Минюста быстро проверят огромный объем документации и не затянут сроки. Если этот план сработает, то в начале ноября власти опубликуют акты, и бизнес получит право начинать первые легальные сделки.

При этом представители Центробанка внимательно следят за тем, как участники рынка готовятся к переменам. Многие компании уже заявляют о желании работать с криптой, но регулятор хочет убедиться, что они действительно справятся с такой задачей. Чистюхин уверен, что бизнес будет активно работать в этом направлении, так как видит в крипторынке возможность получить хорошую прибыль.

В мае биткоин подорожал на 1,2% и достиг 81,7 тысячи долларов, при этом на пике цена впервые с января превышала 82 тысячи. Несмотря на рост главной криптовалюты более чем на 2% за неделю, остальной рынок пока не восстанавливается, а большинство альткоинов продолжают дешеветь.