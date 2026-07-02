СМИ: Некоторые заблокированные в РФ соцсети заметно нарастили аудиторию

В 2026 году некоторые заблокированные в России соцсети увеличили аудиторию.

Так, у Instagram* прирост дневной аудитории в РФ составил 19% (январь-май 2026), у мессенджера Discord прирост на 21%, у соцсети Threads* аудитория выросла почти в 1,9 раза, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные медиагруппы "Родная речь".

При этом аудитория сократилась у Telegram, WhatsApp*, Viber, Snapchat, TikTok и Facebook*. Впрочем, эксперты отмечают, что снижение охватов не означает, что пользователи совсем отказались от использования сервиса.

*принадлежит американской корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ