02 Июля 2026
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

День ветеранов боевых действий хотят сделать официальным в России

Герой России и руководитель штаба "Юнармии" Владислав Головин предложил наделить День ветеранов боевых действий статусом федеральной памятной даты. Об этом сообщил официальный сайт партии "Единая Россия". Ранее депутаты Государственной Думы и представители ЛДПР также выступали с инициативами сделать 1 июля государственным праздником или официально утвердить этот день в календаре на уровне всей страны.

Головин, который входит в пятерку лидеров списка кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой России", подчеркнул важность этой меры. Он отметил, что ветераны и их семьи живут в каждом регионе России, поэтому государству нужно учитывать интересы всех защитников. По словам начальника штаба "Юнармии", сами участники сражений и ветеранские организации постоянно просят сделать этот день единым для всей страны. Головин уверен, что признание даты на общефедеральном уровне станет справедливым и своевременным шагом.

Сейчас этот праздник признают только власти некоторых регионов, а общегосударственного статуса у него нет. Официальное решение поможет объединить ветеранов по всей России и позволит проводить памятные мероприятия в единую дату во всех субъектах страны. Таким образом, инициатива должна устранить текущую разобщенность в праздновании этого дня.

 

Теги: ветеран, дата, праздник


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