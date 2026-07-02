Свердловская полиция проведет прием в рамках недели правовой помощи

В Екатеринбурге в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи 7 и 8 июля 2026 года с 14:00 до 16:00 будет проводиться прием граждан РФ сотрудниками подразделения по вопросам миграции. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, по вопросам предоставления государственных услуг в сфере миграции несовершеннолетним гражданам России и их законным представителям, а также по вопросам заявлений о несоласии на выезд из РФ несовершеннолетних граждан, следует обращаться по адресу: Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 61, каб. №302.

По вопросам оформления наличия гражданства РФ у несовершеннолетних детей по рождению, следует обращаться по адресу: Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 36, каб. №15.