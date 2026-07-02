02 Июля 2026
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Фото: Reuters / Vatican Media / Simone Risoluti

Римский папа призвал христиан объединиться к 2033 году

Папа римский Лев XIV принял делегацию Экуменического патриархата и призывал всех христиан к объединению к 2033 году.
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По его словам, Ватикан с Фанаром намерены праздновать Пасху совместно уже к этому сроку. Нужно объединять Римо-католицическую церковь и Экуменический патриархат в результате постоянного диалога, к которому тот открыт. Цель Ватикана проста - полное объединение под началом "святого престола".

Лев XIV также подчеркнул "свидетельство искренней близости", которую всегда проявлял патриарх Варфоломей. Особенно ярко это проявилось в участии в похоронах папы Франциска, а затем и в инаугурационной мессе нового папы.

Об объединении Ватикана и Фанара там говорят уже много лет. Процесс начался в 1960-х, когда Ватикан взял курс на либерализацию и экуменизм. При этом Ватикан не собирается пересматривать свое учение и отказываться от каких-либо догматов, введенных в течение веков. В РПЦ считают, что об объединении с Ватиканом и речи не может быть, так как он проповедует совершенно иное вероучение.

Теги: папа римский, церковь, христианство


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