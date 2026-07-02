Суд взыскал с компании депутата думы Югры более 57 миллионов рублей за неоплаченную нефть

Арбитражный суд Оренбургской области взыскал более 57 млн рублей с нефтяной компании "ИНТЭК – Западная Сибирь", принадлежащей депутату думы Югры Сергею Великому, сообщает Neft.

Предприятие обязали выплатить поставщику "ТЕРРИГЕН" стоимость неоплаченной нефти, проценты, неустойку и судебные расходы. Поставщик заявил, что с февраля по май 2025 года отгрузил нефть на сумму более 51 млн рублей, но покупатель оплатил ее лишь частично. Несмотря на попытки компании депутата доказать, что поставки не осуществлялись, суд подтвердил факт отгрузки транспортными накладными, актами сверки и показаниями третьей стороны.

В итоге с "ИНТЭК – Западная Сибирь" взыскали 51,4 млн рублей основного долга, 1,1 млн рублей процентов, 4,7 млн рублей неустойки и 760,8 тыс. рублей судебных расходов. До полного погашения на сумму долга продолжит начисляться неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Компания "ИНТЭК – Западная Сибирь", зарегистрированная в Нижневартовске, по итогам 2025 года получила убыток свыше 112 млн рублей при выручке 388,6 млн рублей.