Новосибирский Роспотребнадзор начал проверку после вспышки энтеровируса в детском саду

Специалисты Роспотребнадзора начали проверку после сообщений о случаях заболевания энтеровирусной инфекцией в детском саду города Обь (Новосибирская область).

В региональном управлении ведомств сообщили, что ведется эпидемиологическое расследование и комплексная оценка условий в детсаду. В возможном очаге инфекции взяты пробы биоматериала. Кроме того, усилен дезинфекционный режим и установлено медицинское наблюдение за контактными лицами.

В мае суд на 30 суток приостановил деятельность пищеблока детского сада в Большом Истоке Свердловской области, где произошла вспышка острой кишечной инфекции (ОКИ).