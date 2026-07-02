В УФАС завершили расследование дела о закупке услуг томографии Уральским институтом кардиологии

В Свердловском УФАС завершили расследование дела о закупке услуг по проведению томографии Уральским институтом кардиологии у ООО "Клиника сердца". Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявила начальник отдела по борьбе с картелями УФАС по Свердловской области Ольга Смирнова.

Расследование было завершено в мае нынешнего года.

"Было принято решение в отношении Уральского института кардиологии и "Клиники сердца", в действиях которых был установлен факт антиконкурентного соглашения, направленного на ограничение конкуренции на торгах, проводимых институтом кардиологии с целью заключения контрактов по оказанию услуг трехмерной компьютерной томографии. Как было установлено, Уральским институтом кардиологии длительное время не предпринимались меры к приобретению томографа и оказания услуг самостоятельно по тарифам ОМС. Хотя стандарт дополнительного оснащения учреждений, оказывающих, в том числе, высокотехнологичную помощь в сфере кардиологии предполагает на законодательном уровне оснащение томографом", - рассказала Смирнова.

По ее словам, однако учреждение не направляло заявки в министерство здравоохранения Свердловской области для финансирования закупок оборудования и привлекло третьих лиц для исполнения контракта. Как выяснили в УФАС, отношения между институтом кардиологии и "Клиникой сердца" свидетельствовали о взаимовыгодном сотрудничестве, например, у них были общие сотрудники. Также было установлено, что руководитель клиники предоставлял беспроцентные займы "Клинике сердца", в том числе для приобретения одного из томографов.

"В целом оказание услуг по тарифам ОМС могло быть более доступным и для бюджета менее расходным. Но в данных условиях цены формировались на основании коммерческих предложений крупных московских медицинских центров, что повлияло на завышение цены и создало условия для получения сверхприбыли", - отметила Ольга Смирнова и уточнила, что только за последние три года исполнения таких контрактов ООО "Клиника сердца" получило доход в размере 85 млн рублей.

Напомним, что минувшей зимой прокуратура вскрыла крупное мошенничество в Уральском институте кардиологии. Было возбуждено уголовное дело о хищении средств областного бюджета.