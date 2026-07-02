Миронов сравнил ЕГЭ с дрессировкой

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что ЕГЭ только дрессирует выпускников, а не оценивает их знания. Он обратил внимание, что глава Сбербанка Герман Греф, который был сторонником ЕГЭ, призвал от них отказаться.

На днях Греф признал, что ЕГЭ отыграл свое. Логически найти ответ на ЕГЭ невозможно, его нужно только знать, а это не главное в образовании. Поэтому выпускники долго готовятся к ЕГЭ, после чего быстро забывают все это за ненадобностью. А нужно научить детей думать.

Миронов говорит, что подготовка к ЕГЭ больше напоминают цирковую дрессуру, чем обучение. Детей приучают не искать ответы, а давать те, которых ждут составители ЕГЭ.

"Свидетели ЕГЭ" уверяют, что они избавили систему образования от коррупции. Зато создали гигантский конвейер по вытягиванию денег из карманов родителей", - подчеркнул Миронов.

О социальной дрессуре ЕГЭ Накануне.RU писало в прошлом году. Составители ждут именно тех ответов и в той формулировке, которые они считают правильными. А любое отклонение от них означает снижение баллов. Выпускники же ориентируются скорее не на знание предмета, а на набор баллов. Ректоры разных вузов говорили о таком явлении, как натаскивание на ЕГЭ, в результате чего выпускник набирает хорошие баллы, приходит в вуз и не может учиться, потому что не знает предмета.