В Челябинске двое людей наказаны за контрабанду 16 кг стероидов, гормонов роста и тестостерона

В Челябинске двое людей – горожанин и житель Белгородской области – наказаны за контрабанду стероидов, гормонов роста и тестостерона. Речь идёт о партии в 16 кг.

По версии следствия, преступление совершено в 2023 – мае 2024 гг. Двое людей занимались незаконным оборотом сильнодействующих веществ – анаболических стероидов, гормонов роста и тестостерона, покупая их за границей и продавая в России. Из незаконного оборота изъято около 16 кг сильнодействующих веществ.

По месту жительства одного из злоумышленников, в Белгородской области, изъяты 2,7 млн руб. Приговор – 11 и 12 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Челябинской области.