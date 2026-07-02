Мурат Гассиев стал чемпионом мира: WBA передала россиянину пояс Александра Усика

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально присвоила статус чемпиона мира российскому боксеру Мурату Гассиеву. Это произошло после того, как украинец Александр Усик отказался от своего пояса. Усик также оставил титулы WBC и IBF, чтобы дать другим бойцам возможность побороться за награды. При этом он подчеркнул, что не уходит из спорта, а готовит "последний танец" на ринге, пишет "Ъ".

Мурат Гассиев получил право на это звание еще в декабре, когда отправил в нокаут болгарина Кубрата Пулева. Теперь 32-летнему россиянину предстоит первая защита титула. 11 июля в Москве он проведет бой против олимпийского чемпиона из Франции Тони Йока.

Гассиев начал профессиональную карьеру в 2011 году. За это время он провел 36 боев, одержал 33 победы и потерпел всего три поражения. Предстоящий поединок в столице станет важным этапом для российского спортсмена, который теперь возглавляет рейтинг WBA в тяжелом весе.

4 июля в Екатеринбурге пройдет юбилейный 25-й турнир лиги RCC, главными событиями которого станут титульный бой в среднем весе между Владиславом "Белазом" Ковалевым и Михаилом Рагозиным, а также поединок по кикбоксингу между Иваном Штырковым и Гаджи "Автоматом" Наврузовым.