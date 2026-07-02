Песков: Москва не будет игнорировать попытки ЕС обострить ситуацию на европейском континенте

В Кремле заявили, что ЕС встал на путь милитаризации и конфронтации с Россией, Москва не будет игнорировать попытки объединения обострить ситуацию на европейском континенте.

"Конечно же, мы не можем закрывать на это глаза, и, конечно же, этот фактор усугубляет и без того накаленную напряженность", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это вынуждает Россию планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности, передает РИА Новости.

В МИД РФ заявляли, что Запад реально готовится к военному столкновению Россией на рубеже 2030 года. По словам замглавы министерства Александра Грушков, Россия видит эти приготовления, которые все больше напоминают немецкий план "Барбаросса" Германии против СССР.