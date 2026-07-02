Родители признали главной опасностью для детей в интернете контакты с незнакомцами

Главные опасения родителей относительно поведения их детей в интернете связаны с контактами с незнакомцами (23%), интернет-мошенничеством (17%), кражей данных (16%), неподходящим контентом (16%), зависимостями (16%) и травлей (12%). Такие результаты показал опрос Skillbox и "Росгосстрах".

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Для защиты детей родители используют разные подходы: 22% регулярно беседуют с детьми об угрозах, 20% устанавливают родительский контроль, 17% лимитируют время использования гаджетов. Также применяются запреты на установку приложений (15%), ограничение доступа к платформам (10%), контроль истории браузера (8%), настройка приватности (5%) и совместное ведение аккаунтов (3%).

Большинство родителей (38%) систематически обсуждают с детьми правила безопасности в сети, 37% провели одну развернутую беседу, 21% инструктировали кратко. Оптимальный возраст для начала таких разговоров, по мнению 58% опрошенных, — 6-9 лет. При этом 18% считают уместным говорить об этом уже в 3-5 лет, но 24% полагает, что обсуждать это нужно ближе к подростковому возрасту.

Ранее выяснилось, что 89% российских школьников хотя бы раз получали сообщения от незнакомцев в сети. А сами подростки назвали следующие главные проблемы: оскорбления и травля (71%), сомнительные предложения о заработке (51%), мошенничество с игровыми валютами (48%), взлом аккаунтов (41%). И 71% не сообщает об этом родителям.