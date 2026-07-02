02 Июля 2026
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Тюрьма за репост: Суд ЕС запретил публиковать ролики Russia Today

Суд Евросоюза разрешил уголовно преследовать людей, которые выкладывают видеоролики Russia Today в открытых каналах и на сайтах. Поводом для этого решения стали дела трех жителей Германии - их обвинили в репостах контента RT на общедоступных ресурсах. Судья пояснил в мотивировочной части, что Евросоюз запретил трансляцию этого канала из-за санкций против России. Теперь этот запрет официально касается и любых веб-сайтов, которые открыты для публики, пишет РГ.

Суд подчеркнул, что наказание не зависит от содержания или длины ролика. Также не имеет значения, зарабатывает ли человек на этой публикации или делает это бесплатно. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что жители Европы все чаще выбирают российские СМИ. По его словам, рядовые граждане европейских стран устали от лжи своих лидеров и ищут объективные источники информации. Однако теперь за распространение таких материалов в цифровом пространстве Европы грозит уголовная ответственность. 

 

Теги: суд, репост, ролики


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