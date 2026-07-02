Аналитики ВТБ Мои Инвестиции определили фаворитов на III квартал

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции отдают предпочтение качественным представителям финансового и ИТ секторов – на фоне привлекательной оценки и запуска программ выкупа акций, а также бумагам газовых компаний – в ожидании улучшения их финансовых результатов. Об этом эксперты брокера рассказали на презентации инвестиционной стратегии ВТБ Мои Инвестиции на III квартал 2026 года.

«В третьем квартале компании представят отчётность за первое полугодие 2026 года, наступает дивидендный сезон, и одновременно инвесторы ждут следующих заседаний Банка России по ключевой ставке. Эти события станут ключевыми для рынка в ближайшие месяцы. В рамках диверсификации портфеля выбираем акции компаний, которые торгуются с двузначной дивидендной доходностью, а также те, у которых ждём улучшения финансовых показателей», – сказал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.

Среди фаворитов ВТБ Мои Инвестиции в финансовом секторе – бумаги ДОМ.РФ, Сбера и Мосбиржи. В секторе ИТ аналитики отмечают потенциал роста акций Яндекса, ЦИАНа, Хэдхантера и Группы Позитив. На фоне улучшения финансовых результатов перспективно выглядят производители газа, в частности Новатэк и Газпром, а также некоторые экспортёры: Полюс, Норникель и Совкомфлот.

По прогнозам аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, индекс Мосбиржи на горизонте 12 месяцев может достичь 3450 пунктов, а дивидендная доходность российского рынка акций может составить 9,6%.

По мере ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики цены длинных ОФЗ при возросших рисках будут расти медленнее. На этом фоне аналитики брокера выделяют качественные корпоративные облигации с рейтингом АА с постоянным купоном и доходностью 17-19% годовых. На случай ослабления рубля стоит держать в портфеле локальные валютные облигации.

Прогноз ВТБ Мои Инвестиции по ключевым макропоказателям:



- Ключевая ставка на конец текущего года в базовом сценарии может составить 13,5%.

- Курс рубля на конец текущего года может составить 80,7 рублей за доллар и 11,7 рублей за юань.

- ВВП в 2026 году в базовом сценарии может составить 0,6%.

- Средняя цена российской нефти в 2026 году может составить 61 доллар за баррель.

- Средняя цена золота по 2026 году – 4565 долларов за унцию.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР)