В идеале россиянки видят двоих детей в семье

Большинство опрошенных россиянок считают идеальной семью с двумя детьми (58%), 23% — с тремя и более. Лишь 11% считают, что достаточно одного ребенка, а 4% — что можно быть и бездетными. Такие результаты получены по итогам опроса, проведенного Национальным центром "Россия" совместно с проектом "Леди Mail".

Главные составляющие семейного счастья для россиянок: любовь и взаимопонимание (16,5%), доверие (15,5%), материальное благополучие (15,2%), забота (14,6%) и ответственное отношение к детям (12,8%).

В распределении обязанностей преобладает мнение, что каждый должен делать то, что умеет лучше, договорившись о зонах ответственности (более 65%). Почти 20% считают, что обязанности должны делиться поровну. Финансовая модель семьи может быть разной. 28,2% предпочитают общий бюджет, 27,1% — разделение на общие и личные расходы. 23,9% считают, что основную часть расходов должен брать на себя мужчина.

Экстраполируя результаты на гипотетический суммарный коэффициент рождаемости, он получается на уровне воспроизводства - 2,1 ребенка. Однако опрашивались в основном женщины 35–54 лет (63%), большинство из которых замужние (58%). При опросе всех результаты неизбежно окажутся чуть ниже. При этом они описывают идеальный случай. В реальности рождаемость всегда намного ниже. Сейчас она опустилась до 1,3 ребенка, что означает быстрое вымирание.