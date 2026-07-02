В Улан-Удэ ГИБДД и Росгвардия проведут рейд по АЗС "для обеспечения порядка" при продаже топлива

В столице Бурятии пройдет рейд на АЗС "для обеспечения порядка при отпуске топлива". В рейде будут участвовать представители Минтранса республики, ГИБДД и Росгвардии.

"Рейд с участием контролирующих и правоохранительных органов призван обеспечить прозрачность распределения топлива и предотвратить возможные нарушения в период повышенного спроса. В основном нарушения связаны с превышением нормы приобретаемого топлива", - говорится в сообщении республиканского Минтранса.

"Людям не следует паниковать и набирать бензин в канистры. Несмотря на ограничения, запасов топлива на сегодня достаточно", - добавили в министерстве перед началом рейда по Улан-Удэ.

Руководство республики продолжает настаивать, что в регионе есть запасы всех видов топлива, а "временные сложности на отдельных АЗС связаны с сезонным ростом спроса и увеличением потока транзитных большегрузов" из соседних регионов.