Касперская: Законопроект об ИИ ускоренно внесен в Госдуму в интересах бизнеса

Законопроект об искусственном интеллекте (ИИ) Правительство внезапно внесло в Госдуму без каких-либо публичных слушаний, хотя рабочая группа в Госдуме занималась разработкой своего законопроекта. Об этом заявила президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская.

Она напомнила, что ее муж, один из участников рабочей группы член СПЧ специалист по ИИ Игорь Ашманов, в конце 2025 года рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, что такой законопроект почти готов. Президент инициативу поддержал. Но Минцифры решило эту инициативу перехватить и выдало свой проект, направленный "в основном на стимулирование развития ИИ-систем двух игроков — Яндекса и Сбербанка". Попытки объединить его с проектом законодателей и специалистов были отвергнуты Минцифры. Причем выглядело это так, что они были отвергнуты именно большим бизнесом, считает эксперт.

Законопроект Минцифры направлен не на регулирование ИИ, а на поддержку использования ИИ. Но там нет понятия доверенного ИИ и ограничения ИИ. Есть лишь понятие "суверенного" ИИ, которое определяется по географическому признаку. К проверке технологии ИИ требований нет.

"Если всех этих проверок не делать, то мы получим внедрение иностранного ИИ на российские объекты со всеми сопутствующими рисками", - предупреждает Касперская.

Ранее она раскритиковала новую версию законопроекта об ИИ.