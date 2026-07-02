В Верхней Пышме будут судить двух женщин за убийство 15-летней давности

В Верхней Пышме будут судить двух местных жительниц за убийство знакомого в 2011 году. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, с 12 на 13 февраля фигурантки выпивали со своей жертвой в доме по ул. Гагарина, пока между ними не возник словесный конфликт. Тогда у одной из женщин возникла идея убить мужчину. Она сказала второй достать нож, а сама подошла к знакомому, обхватила его руками и стала удерживать, пока подруга наносила удары по туловищу, конечностям, голове и шее. Всего мужчине было нанесено 14 ран

"В результате действий нападавших потерпевшему причинены телесные повреждения в виде двух проникающих в плевральную полость колото-резаных ранений груди с повреждением верхней и нижней доли правого легкого, повреждением лопатки, 4-го ребра слева, верхней доли левого легкого, двустороннего гемоторакса (скопление крови в плевральной полости), непроникающих колото-резаных ранений груди с повреждением 1-го ребра слева, правой подключичной вены, колото-резаных ранений правой теменной области, нижней челюсти справа, резаной раны шеи справа с повреждением наружной яремной вены, поверхностной резаной раны шеи справа, осложнившихся развитием обильной кровопотери", - рассказали в прокуратуре.

Пострадавший скончался на месте происшествия вскоре после нападения. Их обвиняют по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц". Уголовное дело направлено в Верхнепышминский городской суд для рассмотрения по существу.