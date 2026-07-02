ВС РФ: Если чиновника уже проверяют на коррупцию, он не может уволиться по собственному желанию

Верховный суд РФ дал разъяснения по поводу увольнения по суду чиновников, замешанных в около коррупционных схемах.

Президиум ВС утвердил обзор практики рассмотрения судами таких дел: "Верховный суд указал, что уклонение чиновника от обязанности предоставить сведения о доходах, расходах и имуществе является основанием для досрочного прекращения его полномочий в связи с утратой доверия".

Если чиновник исказил сведения или скрыл собственность – его тоже можно уволить по суду в связи с утратой доверия. Еще один повод для увольнения – если чиновник на госдолжности продолжается заниматься предпринимательской деятельностью.

Верховный суд особо отметил, что если в отношении чиновника уже началась проверка, то уволиться по собственному желанию он уже не сможет, передает "Интерфакс".