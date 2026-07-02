Известный российский ученый и педагог Сергей Тетерский считает, что Вятка в авангарде государственного приоритета поддержки учителей

Ученый, педагог, доктор педагогических наук, профессор, общественный деятель, международный тренер Сергей Тетерский считает Кировскую область одним из лидеров в поддержке педагогического сообщества в стране.

Педагог с кировскими коллегами работал на площадках Слета участников конкурса «Учитель года Кировской области», темой которого в этом году стал «Педагогический поход».

Российский эксперт в сфере образования не впервые посещает Кировскую область. Сергей Тетерский хорошо знаком с проектами и инициативами, которые реализуются в образовательной сфере региона.

"Во многом это стало возможным благодаря уникальной команде руководителей региона: губернатор Александр Соколов, председатель Законодательного Собрания Роман Береснев и курирующий образование заместитель председателя правительства Светлана Шумайлова - профессиональные учителя, – отметил Сергей Тетерский. – Они на собственном опыте знают цену напряженного учительского труда и понимают его истинную значимость".

Профессор в ходе рабочего визита в регион, напомнил, что Президент России заявляет о необходимости закрепления за учителем особого статуса, ведь именно школа обеспечивает победу в глобальном противостоянии добра и зла, формируя мировоззрение новых поколений.

"Вятка находится в авангарде этого государственного приоритета, демонстрируя всей стране системный подход к решению насущных вызовов в сфере образования, воспитания и молодежной политики", – подчеркнул Сергей Тетерский.

По его мнению, слёт стал прекрасной площадкой для неформального общения разных поколений учителей. А тема «Педагогический подход» очень точно отражает суть события.

Как пояснили в правительстве региона, в Кировской области действует целый комплекс поддержки учителей – премия губернатора «Педагогический талант», премии «За вклад в развитие малой Родины», премии учителям физики и математики за высокие баллы ЕГЭ выпускников по физике и математике, ежемесячные выплаты классным руководителям и советникам директоров по воспитанию. Осуществляются мероприятия в рамках федеральной программы «Земский учитель», кировские педагоги постоянно повышают профессиональный уровень, участвуют во всероссийских конкурсах.

"Выражаю глубокую благодарность мудрому руководству региона во главе с Александром Соколовым за создание беспрецедентной системы поддержки учительства. Только за последнее время в области выделено более 55 миллионов рублей на премии и гранты учителям, учреждены выплаты молодым специалистам для сельской местности, проиндексированы зарплаты и введены дополнительные поощрения за победы учеников в олимпиадах и высокие баллы ЕГЭ. Образовательные организации планово ремонтируются, строятся новые, оснащаются современным оборудованием, создаётся сеть уникальных воспитательно-образовательных и молодёжных пространств", – подчеркнул Сергей Тетерский.

Он поздравил кировских педагогов с завершением учебного года, отметив: «Вместе мы обязательно победим, потому что наша сила - в наших воспитанниках!».