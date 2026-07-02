В Свердловской области рассказали о планах по снижению аварийности на перекрестках

В Свердловской области дан старт широкомасштабной социальной кампании "Продвижение безопасности". В нынешнем году акцент будет сделан на снижении аварийности на перекрестках.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Дмитрий Кузнецов, в 2025 году на перекрестках региона произошло 717 ДТП, в которых погибли 56 человек. По его словам, аварийность на нерегулируемых перекрестках гораздо выше, чем на регулируемых.

"Больше всего, конечно, нарушают сами водители. Есть и пешеходы, пересекающие перекрестки на запрещающий сигнал светофора", - констатировал Кузнецов.

Он отметил, что на перекрестках для предотвращения ДТП устанавливаются светофоры, знаки, разметка и пешеходные ограждения. А на перекрестках с высоким уровнем аварийности устанавливают средства фото- и видеофиксации.

"Основная цель – дисциплинировать участников дорожного движения, проезжающих перекресток. Основные причины нарушений, которые являются причинами ДТП – нарушение правил проезда: либо проехал не с той полосы, либо на запрещающий сигнал светофора. Не обходится и без пешеходов, которые привыкли перебегать либо проезжать на самокатах на запрещающий сигнал светофора", - рассказал представитель Госавтоинспекции.

Дмитрий Кузнецов привел статистику: только в нынешнем году ГАИ вынесла 133 тысячи постановлений за нарушения правил проезда перекрестков, из них 33 тысячи – проезд на запрещающий сигнал светофора. "ЗЗ тысячи опасных действий, которые совершают водители на перекрестках", - подчеркнул он.

Чтобы стараться этого избежать, в регионе будет проводится профилактика как среди водителей, так и среди пешеходов всех возрастов. Как рассказала заместитель министра образования Свердловской области Ольга Бабченко, такая работа ведется уже с детского сада. Так, дети на игрушечных машинках могут смоделировать ситуацию, с которой они сталкиваются, выходя на улицу.

"Дети иногда лучше ориентируются в ситуации, чем находящиеся с ними взрослые. Потому что взрослые всегда торопятся кто по делам, кто в магазин, кто на работу. И очень часто ребенок делает замечание взрослому, как нужно пристегнуть ремни или правильно переходить дорогу", - отметила Бабченко.

По ее словам, навыкам правильного поведения на дороге учат и в школах. К современным детям нужно использовать те подходы, которые вызывают у них большой интерес. Так, школьники создают комиксы и видеоролики. Это будет делаться и в рамках социальной кампании "Продвижение безопасности".

Кроме этого, на Среднем Урале для профилактики аварийности намерены улучшать состояние дорог. Как сообщила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая, это влияет на безопасность дорожного движения, поэтому проводятся ежедневный мониторинг и ежегодная диагностика автодорог. Результаты являются основой для планирования дорожно-строительных работ.

"В этом году у нас серьезно охвачены направления автодорог "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов", "Екатеринбург – Реж – Алапаевск" и "Первоуральск – Шаля". Значимым объектом является реконструкция ЕКАД", - рассказала Новицкая.

Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Столин отметил, что сейчас наблюдается тенденция к снижению числа пострадавших в ДТП.

"Если в прошлом году пострадали 3,5 тысячи человек, то за пять месяцев 2026 года мы имеем дело только с 1 тысячей пострадавших. Тем не менее, это значительная цифра", - заявил Столин.

Он похвалил работу "скорой помощи" в регионе: по его данным, федеральный норматив выезда на экстренные вызовы составляет 20 минут, а свердловские бригады приезжают быстрее в 95% случаев вызовов на ДТП. Также представитель минздрава дал несколько советов тем, кто стал очевидцем аварии на дороге.

"Убедитесь, что вы сами находитесь в безопасности – не надо добавлять к пострадавшим еще и себя. Если вы не уверены в этом, то ничего делать не надо. Если уверены, то нужно оценить состояние пострадавшего, вызвать "скорую помощь" и следить, чтобы никто из других участников дорожного движения в эту ситуацию не попал, - рассказал Алексей Столин.

Как добавила эксперт социальной кампании "Продвижение безопасности" Александра Гаврилина, кампания будет проводиться летом и осенью. Так, летом мероприятия будут идти с кандидатами в водители, а осенью к "Продвижению безопасности" подключатся дошкольные и учебные заведения. Запланирована интеграция социальной кампании и в массовые мероприятия, будут проводиться различные конкурсы с призами.