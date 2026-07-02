Владислав Ховалыг передал очередную партию военного оборудования бойцам СВО

В рамках программы рабочей командировки в Москву Глава Тувы Владислав Ховалыг передал очередную партию технического снаряжения личному составу 55-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Кутузова бригады. Передача оборудования состоялась в День ветеранов боевых действий, который в Республике Тыва уже второй год отмечается в статусе официального праздничного дня.

«Тува всегда славилась своими сыновьями и дочерьми, готовыми по первому зову встать на защиту Отечества. Наши земляки с честью прошли через Афганистан, Северный Кавказ и Сирию. Сегодня на передовой СВО наши бойцы вновь проявляют несгибаемый характер и отвагу, защищая страну», - написал на своих страницах в соцсетях Владислав Ховалыг, информируя о передаче технических средств.

В партии, которую передал Глава Тувы, были усилители сигнала для БПЛА «Инкубатор» и батареи к ним, генераторы, квадрокоптеры и запасные батареи к ним. Военнослужащие отмечают, что переданное оборудование жизненно необходимо для осуществления боевых операций.

«Это имущество значительно поможет нашему фронту, нашей бригаде. Это очень дорогостоящее оборудование, дефицитное на фронте», - отметили бойцы.

«Пусть эта техника помогает вам видеть дальше врага, бить точнее и, самое главное, беречь ваши жизни. Фронт и тыл едины, и мы постараемся сделать все, чтобы вы всегда чувствовали нашу поддержку», - в очередной раз напомнил Владислав Ховалыг.

Отметим, что в честь Дня ветеранов боевых действий в Кызыле на площади Победы прошел памятный торжественный митинг. В мероприятии приняли участие члены Правительства Тувы, депутаты Верховного Хурала, а также представители силовых структур региона, общественных организаций и ветераны боевых действий. Участники митинга возложили цветы к мемориалу, почтив память защитников Отечества, павших в локальных воинах и военных конфликтах.