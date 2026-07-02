Россияне потратили на билеты в кино 35 млрд рублей

Российские кинотеатры за первые шесть месяцев 2026 года заработали 35,2 млрд рублей. Это на 26,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Зрители стали ходить в кино чаще: за полгода залы посетили 72,5 млн человек, что на 12% выше прежних показателей. При этом средняя цена билета выросла до 484 рублей. Основную прибыль принес январь, который установил абсолютный рекорд по сборам, пишет "Ъ".

Главными хитами проката стали российские фильмы. Вторая часть "Чебурашки" собрала 6 млрд рублей, а "Простоквашино" и "Буратино" принесли по 2,4 млрд рублей. Также в пятерку лидеров вошли "Сказка о царе Салтане" и фильм о жизни Майкла Джексона. Замкнул десятку проект "Соната" - под этим названием кинотеатры показывали голливудские блокбастеры "История игрушек-5" и новый "Аватар" без официального разрешения правообладателей.

Мировой кинорынок тоже вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. В России успех закрепили зарубежные ленты "Горничная", "Майкл" и "Закулисье реальности". Неожиданно высокие сборы показала мелодрама "Твое сердце будет разбито", а драма "Коммерсант" с Александром Петровым привлекла даже тех, кто редко ходит в кино. Эксперты отмечают, что отрасль полностью восстановилась и продолжает наращивать доходы благодаря интересу зрителей к разным жанрам.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский похвалил советский опыт цензуры и призвал государство жестко контролировать качество кино на всех стадиях - от зарождения идеи и написания сценария до съемок и рекламы. Помощник президента не уточнил, затронет ли этот надзор только бюджетные ленты или распространится и на полностью частные кинопроекты.