СМИ: Wildberries увеличит комиссии для продавцов из-за роста логистических расходов

Маркетплейс Wildberries с 7 июля поднимает комиссии для продавцов из-за увеличения логистических доходов. Рост комиссии может составить 5-20%, считают эксперты. Этот шаг со стороны платформы может привести к оттоку продавцов – их расходы на онлайн-площадках уже достигают 50-70% выручки, пишет "Коммерсант".

В письме Wildberries селлерам прямо указывается, что логистические расходы увеличивает в том числе значительное удорожание топлива.

Аналитики пока не готовы говорить о том, что ситуация с топливом в стране масштабно повлияет на рынок электронной коммерции, поскольку крупные платформы обычно могут адаптировать изменения так, чтобы в конечном счете покупатель не заметил ощутимой разницы. Тем не менее, топливные расходы являются очень весомой статьей для любого большого маркетплейса с развитой системой ПВЗ, сортировочных центров и складов.