Спасатели вытащили из Камы двух подростков: их передали медикам

В Перми на реке Кама спасатели и рыбаки помогли двум 14-летним подросткам, оказавшимся в воде. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Инцидент произошел вечером 1 июля 2026 года в Кировском районе. Около 21.10 спасатели заметили мальчика примерно в трех метрах от берега и вытащили его на сушу. Подростка передали прибывшей бригаде скорой помощи и доставили в больницу. Его личность на тот момент не была установлена.

Позже в том же месте рыбаки на лодке обнаружили второго 14-летнего мальчика примерно в 40 метрах от берега. Он был без сознания. Мужчины извлекли его из воды и также передали медикам. Второй пострадавший госпитализирован, его личность пока не установлена.