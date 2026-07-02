02 Июля 2026
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Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: Поставил задачу сдать сквер «Сокольники» до сентября

Мэр Хабаровска проинспектировал, как идет строительство будущего сквера «Сокольники» в Краснофлотском районе. В прошлом году в соответствии с федеральной нацпрограммой «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированной Президентом РФ, за эту территорию проголосовало почти 10 тысяч человек, что позволило ей войти в перечень объектов для благоустройства в этом году».

(2026)|Фото: khv27.ru

Представитель подрядчика сообщил, что на сегодняшний день завершен полный демонтаж земельного сооружения, площадка полностью подготовлена. В организации отмечают, что жители активно интересуются ходом строительства, периодически приходят, контролируют процесс и дают свои рекомендации подрядчику. 

(2026)|Фото: khv27.ru

В данный момент ведётся обустройство пешеходных дорожек. Теннисный корт готов к укладке асфальтового покрытия и последующему нанесению резинового слоя. Частично установлены малые архитектурные формы. После завершения установки бордюрного камня будут полностью обустроены тропинки. Малые архитектурные формы изготавливаются местным предприятием в Хабаровске, как и резиновая крошка для покрытия.

«Я хочу сказать огромное спасибо нашим хабаровчанам, которые принимали участие в выборе скверов. В этом году мы будем благоустраивать три территории: скверы «Сокольники» и «Воинам-арсенальцам», а также сквер по улице Калараша. Общее финансирование всех трёх объектов составило 70 миллионов рублей. Мною поставлена задача сдать сквер «Сокольники» до сентября – проблем с этим у подрядной организации не возникнет, так как работы идут очень активно. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин ставит задачу – всё делать для того, чтобы жители чувствовали себя комфортно. И участие в федеральных программах – это наш приоритет», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: khv27.ru

Также глава города поручил подрядчику высадить в сквере благородные деревья: серебристый тополь, берёзу, цветущие деревья и кустарники, боярышник, яблоню, сливу, абрикос. Они хорошо приживаются в дальневосточном климате. А перед сдачей сквера вместе с жителями района городская администрация проведёт субботник.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, благоустройство, нацпроекты


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