Задержаны агенты Киева, передававшие информацию о ж/д сообщении на Крымском мосту

В Крыму задержаны два агента, которые передавали украинским спецслужбам информацию об объектах ВС РФ и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту.

По данным ФСБ, подозреваемые собирали и пересылали сведения куратору через Telegram. В ходе обыска у них изъяли компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства с массой взрывчатого вещества более трех килограмм.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, они арестованы.

Ранее был задержан 21-летний житель Воронежа, завербованный украинскими спецслужбами для наблюдения за военными объектами в Московском регионе.