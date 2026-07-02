02 Июля 2026
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Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер сообщил о старте работ по созданию мастер-планов еще 7 городов Южного Урала

Разработка мастер-планов южноуральских «атомградов» Озерска, Снежинска и Трехгорного, вошедших в федеральный перечень опорных пунктов страны, завершается. Напомним, федеральный перечень для разработки мастер-планов, в который вошли 323 города и территории страны, был разработан по поручению Президента России.

В этом списке 10 городов Челябинской области: Челябинск, Копейск, Миасс, Магнитогорск, Аша, Верхний Уфалей, Карталы, Озёрск, Снежинск и Трёхгорный.

Озерск(2015)|Фото: Накануне.RU

«Пионерами» формирования мастер-планов стали три закрытых «атомграда». Разработка шла в рамках нового подхода к территориальному развитию, который предполагает комплексное планирование развития конкретной территории на основе стратегических и градостроительных документов. Мастер-план обозначает стратегию развития территории на ближайшие 10–15 лет. В отличие от генерального плана, который регулирует вопросы строительства и землепользования, мастер-план формирует комплексное видение будущего города, объединяя в единую систему мероприятия, связанные с экономическим развитием, а также созданием и развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Документ включает конкретные этапы реализации, сроки и возможные источники финансирования мероприятий.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер неоднократно подчеркивал значимость такого подхода.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

«Каждое муниципальное образование, каждый город, каждый населенный пункт, прилегающие территории должны развиваться как единое пространство – с общей инфраструктурой, экономикой и социальной средой. Развиваться комплексно, осмысленно и на долгосрочную перспективу в контексте поставленных нашим Президентом задач по пространственному развитию опорных населенных пунктов, а также в рамках мастер-планов, которые нам предстоит разработать» - говорил в своем обращении к Законодательному Собранию региона Алексей Текслер.

Сейчас работа над мастер-планами челябинских «атомградов», которую проводят органы местного самоуправления в ЗАТО совместно с Госкорпорацей «Росатом» и правительством Челябинской области, перешла в завершающую стадию. Причем, на всех этапах разработки в процесс были активно вовлечены местные жители, общественники и представители бизнес-сообщества. ЗАТО, расположенные в регионе, являются центрами самых передовых технологий. Всего на данный момент на градообразующих предприятиях Озерска, Снежинска и Трехгорного трудятся порядка 27 тысяч специалистов.

снежинск стела(2015)|Фото: Накануне.ru

«Стратегическую безопасность нашего государства обеспечивают в первую очередь люди. Причём речь идёт не только о сотрудниках предприятий, а обо всех жителях. Важно, чтобы в "атомных" городах было комфортно жить и работать. По поручению Президента вместе с регионом и муниципалитетами мы разработали мастер-планы развития Озерска, Снежинска и Трехгорного. Они позволят дать дополнительный импульс масштабной работе по повышению качества жизни людей, которая ведется уже сейчас», - отмечал на встрече с главой региона заместитель генерального директора ГК «Росатом» по работе с регионами Александр Горовой.

Как сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Челябинской области, следующим этапом станет разработка мастер-планов для остальных городов Челябинской области, включенных в федеральный перечень: Челябинск, Копейск, Миасс, Магнитогорск, Аша, Верхний Уфалей и Карталы.

Стенд Челябинской области на "Иннопром-2025"(2025)|Фото: Накануне.RU

Министр архитектуры Челябинской области Ольга Никитина отмечает, что мастер-план — еще один инструмент градостроительства. Его основные задачи – сформировать связку экономики и пространства.

Мастер-планы, которые предстоит разработать в Челябинской области, будут включать три элемента: стратегический, территориально-планировочный и градостроительного зонирования. Утверждать документы будут на областном уровне.
«Мастер-план — это наша попытка вернуться к тому, чтобы считать деньги в градостроительных документах, но уже на новом уровне — с учетом сложности современной экономики городов», — подчеркивает Ольга Никитина.

Стенд Челябинской области на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2024)|Фото: Накануне.RU

А для жителей городов мастер-планы станут понятным ориентиром будущего развития территорий. Они позволят увидеть, какие изменения ожидают город в ближайшие годы: где появятся новые рабочие места, школы, детские сады и общественные пространства, какие дороги и инженерные сети будут построены или модернизированы. Это инструмент, который позволяет не гадать, а видеть будущее своего города на годы вперед.

Теги: алексей текслер, мастер-план, атомград, южный урал


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