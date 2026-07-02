В Катав-Ивановске коммунальщикам вменили причинение ущерба городу на 26 млн

В Катав-Ивановске сотрудникам коммунального предприятия грозит срок по делу о крупном ущербе, причинённом муниципалитету.

По версии следствия, обвиняемые без пуско-наладочных работ в марте 2025 г. незаконно запустили в работу котёл. Это привело к тому, что он пришёл в аварийное состояние. Установлено наличие причинно-следственной связи между действиями работников и сложившейся впоследствии ситуации.

Ущерб муниципалитету составил более 26 млн руб. Дело направлено в Катав-Ивановский городской суд, сообщает прокуратура Челябинской области.