Серовский завод ферросплавов вывел часть своих сотрудников в вынужденный простой

Серовский завод ферросплавов (СЗФ) вывел значительную часть своих сотрудников в вынужденный простой. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СЗФ, решение приняли представители группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), владеющего заводом, из-за сложной экономической ситуации.

"В условиях сложной экономической ситуации, вызванной такими факторами, как санкции, укрепление рубля, снижение спроса и рыночных цен, предприятие столкнулось с прекращением экспортных поставок и, как следствие, с нехваткой оборотных средств. Для преодоления этих трудностей предприятие внедряет антикризисные меры", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас силы завода сосредоточены на производстве высокоуглеродистого феррохрома в плавильном цехе №1, что полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка, на котором также наблюдается существенное снижение спроса. Производство низкоуглеродистого феррохрома в цехе №2 было временно приостановлено. Несмотря на это, отгрузка имеющейся продукции продолжает осуществляться потребителям на внутренний рынок благодаря складским запасам.

"Для обеспечения текущих объемов производства в обычном режиме задействовано 305 человек. На простой до 31 августа 2026 г. выведено 1 тыс. 143 человека. Данная мера вводится для всех категорий работников без исключения: рабочих и РСС (руководители, специалисты и служащие)", - добавили в СЗФ.

Там также отметили, что руководство распорядилось выдавать сотрудникам в простое выплату в повышенном размере – 2/3 от средней заработной платы.