Дроны атаковали посольство России в Швеции

Минувшей ночью дроны атаковали российское посольство в Швеции.

"Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал (по всей видимости не случайно) на нашу территорию в непосредственной близости от здания посольства. Последнее обстоятельство говорит о том, что мы имеем дело не просто с провокацией, а с откровенной попыткой запугивания сотрудников российской миссии", - говорится в заявлении МИД России по поводу инцидента.

В Министерстве иностранных дел РФ также заявили, что "подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер".

"Правоохранительные органы Швеции лишь формально фиксируют атаки на российское посольство. К каким-либо результатам расследование этих провокаций, счет которым идет уже на десятки, более, чем за два года так и не привело. В этих условиях вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России и их возможные последствия ложится на шведскую сторону", - добавили в министерстве.