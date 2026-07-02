Матвиенко предложила россиянам до 35 лет успевать обзавестись семьей с тремя детьми

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила россиянам родить минимум троих детей до 35 лет. Такие параметры семьи спикер СФ считает оптимальными, но не идеальными – детей можно рожать больше.

Матвиенко предложила отказаться от идеи дальнейшего увеличения возраста молодежи – 35-летний порог, по ее мнению, достаточен. При этом осознание необходимости завести большую семью к россиянам должно прийти раньше.

"Мне кажется, оптимальное решение — до 35 лет, но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше-пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей. Состояться в профессии и потом уже переходить в другую возрастную категорию. Поэтому давайте пока не будем нарушать то, что работает, но дискуссию можно вести", - считает Матвиенко.

Параметры, предложенные Матвиенко, не совсем соотносятся с реальной статистикой. По данным Росстата и органов ЗАГС за 2025 год, средний возраст женщины в России при рождении первого ребенка составил примерно 29,8 года – на создание идеальной семьи по версии Матвиенко у россиянки остается пять лет.