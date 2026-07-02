Юноша из Прикамья осуждён на семь лет за терроризм и поджог трансформаторной подстанции

В Пермском крае вынесен приговор 18-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении террористического акта и склонении знакомых к террористической деятельности, сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

Суд установил, что в одном из мессенджеров с осуждённым связался анонимный пользователь, предложивший ему за деньги совершить преступления. Вечером 4 и 5 марта 2025 года фигурант, будучи несовершеннолетним, с помощью легковоспламеняющейся смеси поджёг трансформаторную подстанцию в Краснокамском городском округе. В результате без света остались порядка 50 домов в садоводческом кооперативе, однако электроснабжение было оперативно восстановлено.

Кроме того, следствие установило, что с декабря 2024 по март 2025 года осуждённый создал в мессенджере канал, куда пригласил троих знакомых. В нём он побуждал подписчиков к совершению преступлений террористической направленности, описывал способы их совершения и обещал денежное вознаграждение.

Преступления выявлены сотрудниками МВД России по Пермскому краю. В ходе расследования проведены осмотры мест происшествий, допрошены свидетели, назначены пожарно-техническая и генотипоскопическая экспертизы.

Фигурант находился под стражей на протяжении всего следствия. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор основан на доказательствах, собранных следственными органами СК России.