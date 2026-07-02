02 Июля 2026
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале мигрантам хотят запретить возить пассажиров после смертельного ДТП у храма

На Среднем Урале мигрантам планируют запретить работать в сфере пассажирских перевозок после смертельного ДТП у храма "Большой Златоуст" в Екатеринбурге. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

"Подготовлены окончательно сформированные предложения в проект указа губернатора Свердловской области. В настоящее время данный документ находится в работе у правительства Свердловской области. Мы ожидаем его окончательной редакции", - сообщил Кузнецов, комментируя ситуацию.

Авария произошла в июне на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта в уральской столице. Столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, после чего автобус снес группу пешеходов и врезался в храм "Большой Златоуст". В результате погибли четыре человека: две женщины, мужчина и ребенок. Несколько пострадавших были доставлены в медучреждения.

ДТП с автобусом, сбившим людей около храма Большой Златоуст в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Водителем автобуса оказался мигрант. Возбуждены уголовные дела в отношении него и 43-летнего директора транспортной компании, которой принадлежит данный автобус. Оба арестованы по решению суда.

Сегодня стало известно, что Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката водителя Икромжона Хамраева на его арест. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, мера пресечения Хамраеву в виде заключения под стражу оставлена в силе. В СИЗО он будет находиться до 10 августа 2026 года.

Теги: мигранты, пассажиры, запрет, ДТП, Екатеринбург


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