02 Июля 2026
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Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Волонтеры Алексея Вихарева устраняют последствия паводка в Нижних Сергах

Волонтеры депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева прибыли в Нижние Серги для устранения последствий сильных дождей. Из-за непогоды начался паводок, улицы и дома затопило. В зону подтопления попал и Крестовоздвиженский храм, из-за чего сильно пострадал церковный музей, который находится на цокольном этаже.

Алексей Вихарев в Крестовоздвиженском храме в Нижних Сергах, который пострадал от паводка(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

"Много лет помогаю Крестовоздвиженскому храму. Всегда на связи. Как только узнали о беде в Нижних Сергах, сразу отправились на помощь. Музей спасали вместе с прихожанам, жителями города, работали плечо к плечу. Храм действительно важен и нужен городу! Уверен, что общими усилиями восстановим музей в самые короткие сроки", — сказал депутат, руководитель фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Волонтеры Алексея Вихарева в Крестовоздвиженском храме в Нижних Сергах, который пострадал от паводка(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Волонтеры помогли вычерпать воду, собрать и вынести экспонаты, прибрали залы музея, подготовили их к дальнейшей просушке, а также прибрали территорию рядом с самим храмом.

"Эти события показали, что возле храма необходимо сделать дренаж, а на здании — установить водостоки. Дренажная система предусмотрена в проекте благоустройства территории у храма. Сейчас собираем средства на проведение этих работ в самое ближайшее время, заручились поддержкой нашего давнего друга и благотворителя Алексея Вихарева", — отметил настоятель Крестовоздвиженского храма отец Максим Крылов.

Волонтеры Алексея Вихарева в Крестовоздвиженском храме в Нижних Сергах, который пострадал от паводка(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Напомним, еще с 2019 года Алексей Вихарев активно помогает храму. При его финансировании удалось установить купол и крест, уложить кровлю, восстановить колокольню, установить новые окна и обновить систему электроосвещения и видеонаблюдения. На сегодняшний день в храме ведутся работы по внутренней отделке, начались работы по облицовке термопанелями здания трапезной, в которой располагаются также классы воскресной школы и газовая котельная. До этого Алексей Вихарев профинансировал работы по строительству двухэтажного строения и помог храму с газоснабжением.

Отметим, что активисты также уже вторую неделю устраняют последствия смерча в Кушве. Накануне волонтеры доставили в город большую партию гуманитарной помощи, а сейчас чистят ливневки, развозят дрова в частные дома, помогают ремонтировать и заново отстраивать крыши и заборы.

Волонтеры Алексея Вихарева в Нижних Сергах, пострадавших от паводка(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Волонтеры Алексея Вихарева в Нижних Сергах, пострадавших от паводка(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Теги: Нижние Серги, Волонтерский центр Алексея Вихарева, Крестовоздвиженский храм, паводок


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