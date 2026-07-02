Две девочки пропали в Кызыле, их сотовые телефоны нашли на берегу Енисея

В Туве пропали две 13-летние девочки, их мобильные телефоны нашли на берегу Енисея. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Подростки ушли из своих домов вечером 1 июля. По данным ведомства, сегодня утром их сотовые телефоны были обнаружены на берегу реки Енисей, недалеко от их мест жительства по улице Колхозной в Кызыле.

В МЧС добавили, что спасатели обследуют акваторию и прибрежную зону Енисея вниз по течению от места происшествия.