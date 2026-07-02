Особый статус учителя должен быть подкреплен делами - депутат Смолин

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею дать особый статус учителям, но за этим должны последовать конкретные дела. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Ранее педагогов предлагали приравнять к госслужащими, но это не лучший вариант, так как неизбежно повлечет за собой различные ограничения педагогических свобод. Защита учителей от унижения со стороны хулиганов - это нужно, но несколько уводит от главного.

"Статус педагогической деятельности должен достигаться не столько юридическими последствиями, сколько социально-экономическими преимуществами профессии. Какие бы правила ни сочинили для школы, педагогические отношения в основе своей нравственно-психологические", - считает депутат.

Главное - не просто провозгласить особый статус, а подкрепить его реальными государственными гарантиями и единой образовательной политикой по всей России. Нужно пересмотреть подход к оплате труда педагогов на федеральном уровне. Только тогда можно будет говорить о каком-то статусе учителей. Пока они получают в регионах 30 тыс. рублей на ставку, статус учителя не поднять.

Более половины россиян (53%) считают, что за последние 10 лет социальный статус учителя в обществе понизился. Тех, кто считает, что статус учителя повысился, всего 11%. Среди молодежи до 35 лет только 22% считают труд учителя престижным, а 55% - нет.