Сочинский РУДН отказался от дипломов юристов из-за ИИ

Российский университет дружбы народов (РУДН) в Сочи отказался от выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению "Юриспруденция" для наборов 2024-2026 гг. Ученый совет вуза отметил, что это связано с позицией главы Минобрнауки Валерия Фалькова, что дипломные работы потеряли свое значение из-за массового использования искусственного интеллекта (ИИ).

Директор Сочинского института РУДН Александр Петенко заверил, что это не облегчение для студентов, а "повышение планки". Теперь будут оценивать профессионализм студентов. Что оценивалось ранее, он не пояснил.

Также в вузе отмечают, что нейросети уже могут анализировать судебную практику, формировать правовую позицию и писать большие структурированные тексты. И вуз переходит к оценке способности студента мыслить стратегически, применять право в нестандартных ситуациях и принимать этически сложные решения. Теперь юристов будут оценивать не за умение писать тексты, а за умение мыслить в эпоху цифровых технологий. Что стоит за всеми этими словами, покажет время.

Директор АНО "Институт изучения современного Китая" Николай Вавилов считает, что новая историческая формация "отменяет высшее образование".

"В новом мире вузы останутся — по 2-3 на крупную страну. Остальным будет достаточно у мастера подмастерьем работать, а корову доить и овец пасти — и азбука не нужна", — пишет эксперт.